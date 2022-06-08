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KONYA OTOGARI HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ’NE GEÇİYOR

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Haziran 8, 2022 06:00
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Konya Büyükşehir Belediyesi ile PTT Genel Müdürlüğü arasında Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alt yapısı kurulmasına dair protokol yapıldı.

Trafik kontrol noktasında oluşan araç yoğunluğu ve yolcuların bekleme sürelerini azaltmaya yönelik olarak hayata geçirilecek sistemin protokolü, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile PTT Ödeme Sistemleri Daire Başkanı Dinçer Demirhan arasında imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde HGS alt yapısıyla uygulanacak sistemle şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmeti veren seyahat acentelerinin vezne bedellerinin otomatik olarak ödenmesi sağlanacak. Ayrıca, terminal hizmetlerini kullanan vatandaşlarla seyahat acentelerinin hizmet alma hızı artacak.

Programda PTT Konya Başmüdürü Mustafa Çalışkan da bulundu. D.DOĞAN
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