KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİF BAŞKANI RAMAZAN ERKOYUNCU’DAN AK PARTİ’YE ZİYARET

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, devir teslim töreninden hemen sonra hızlı bir şekilde icraatlarına başladı. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’yı ziyaret eden Başkan Erkoyuncu, sürece verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Erkoyuncu’nun ziyaretinde, Başkan Hasan Angı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış ve AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu. Ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 69. Genel Kurulu, oldukça demokratik bir ortamda, bir şölen havasında yapıldı. Çiftçilerin teveccühü ile Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen ve yapılan devir teslim töreni ile görevine başlayan Başkan Ramazan Erkoyuncu, ayağının tozu ile yoğun bir çalışma temposunun içine girdi.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’yı ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren ziyarette, hem seçim süreci, hem de önümüzdeki dönem geniş bir şekilde masaya yatırıldı. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, hem Başkan Ramazan Erkoyuncu’yu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti, hem de AK Partinin bu süreçte demokratik bir ortamın bozulmaması için bütün adaylara aynı mesafede yaklaştığını belirterek, genel kurulu bir demokrasi şölenine çeviren çiftçileri kutladı.

Konuya ilişkin sosyal medyada da bir paylaşım yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, paylaşımında “69. Seçimli Olağan Genel Kurul sonrası Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı’na seçilen Ramazan Erkoyuncu’ya ziyareti için teşekkür eder, görevinde kendisine ve yönetimine başarılar dilerim. Yeni dönemin çiftçilerimize ve Konya’mıza hayırlar getirmesini temenni ederim.” İfadelerini kullandı.

Görüşme de Başkan Erkoyuncu da, sürece katkı veren herkese teşekkür etti ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi demenin Konya Şeker, Anadolu Birlik Holding, Torku demek olduğunu, dolayısıyla da hem ülkemizin tarım üretiminin hem de güvenli gıda için çok önemli bir kurumun başına geldiğini, süreci istişarelerle götüreceklerini ifade etti. Başkan Erkoyuncu ayrıca tarafsız bir çizgi takip ederek siyasi partilerin sürece büyük bir katkı yaptıklarını da belirterek, bütün partilere de tutumları için teşekkür etti.