KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ BAŞKAN ADAYI ALİŞAN TAŞPINAR

Konya’da Uzman Doktor olarak görev yapan aynı zamanda çiftçilikle uğraşan iş adamı Alişan Taşpınar, 27 Ekim’de yapılacak kongrede başkan adayı olacağını ilan etti.

Noter onaylı projeleriyle çiftçilerin kendisini desteklemesini isteyen Alişan Taşpınar, Konya Cihanbeyli doğumlu.

Binlerce hastasına sigara bıraktırarak halk sağlığına büyük hizmetlerde bulundu. Ayrıca patenti kendilerine ait doğal kaynaklı bir cilt bakım ürünü olan Ozoxlive’in mucididir.

Alişan Taşpınar, çiftçilik, nakliyecilik, akaryakıt istasyonları girişimciliği, kozmetik cilt bakım ürünleri üreticiliği, ithalat, ihracat ve tamamlayıcı tıp alanındaki çalışmaları ile hem Konya’nın hem de ülkemizin yetiştirdiği başarılı iş adamlarından biridir.

Her zaman ana mesleği çiftçilik olmuştur. Üretimde maliyeti düşürmek ve verimliliği artırmak için birçok Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Yıllardır Toprak düzenleyiciler üzerine çalışmaları vardır. Kendi özel arazilerini laboratuvar gibi kullanarak Konya Ovasının geleceği için akıl yoran akil insanlarımızdan birisidir.

Yedi kuşaktan beri ekip dikilen aile mirası ve kendi yatırımları olan on bin dönümden fazla tarlalarını laboratuvar olarak kullanmış, farklı ürünler için bünyelerine kurdukları toprak analiz ve AR-GE merkezinde geleceğin tarımına yönelik çalışmalar yapmıştır. Elde ettikleri bilgi, belge ve verileri arzu eden çiftçilerin istifadesine de sunmuştur.

Uzman Doktor Alişan Taşpınar, araştırmalarında özellikle toprağa atılan gübrelerin tamamının NPK’nın bitki tarafından kullanılmadığını tespit ile Konya ovasındaki toprakların büyük bir kısmının PH değerlerinin yüksek olduğunu ve organik madde miktarının da düşük olduğunu tespit etmiştir. Bu özellikte olan toprakların suyu tutma kapasitelerinin düşüklüğünü tespit etmiştir ve yıllardır kendi özel arazilerinde toprağın su tutma kapasitesini ve organik madde miktarını artırmak için birçok çalışma yapmıştır.

En ekonomik çözüm olarak PH’sı çok yüksek arazilerde öncelikle mikronize toz kükürt ile tarlalarının PH oranlarını düşürmeye çalışmış ve çalışmaları sonuç vermiştir. Organik madde miktarını artırmak için hasattan sonraki tüm sapı tarlaya yedirerek tarlada çürümeye terk edilen sapların organik madde miktarını yükselttiğini tespit etmiştir.

Ayrıca organik madde oranlarını yükseltmek için Leonardit ve yanmış hayvan gübresi kullanmıştır ve çok iyi sonuçlar almıştır. Bu çalışmaları ile özellikle komşu çiftçileri etkilemiş ve bölgesinde tarla ıslah çalışmasının öncülüğünü yaparak çiftçilerimize rol model olmuştur.

Bu çalışmaları sonucu ürün veriminde ve kalitesinde en az %15-20 artış olduğunu tespit etmiştir. Son olarak Konya Ovasında bilinçsiz su kullanımı sonucu yeraltı sularının azalması ve arazilerde oluşan obruklar üzerine daha az suyla sulama işini nasıl çözebileceği üzerine AR-GE yapan Taşpınar, toprağın organik madde miktarını arttırarak su tutma kapasitesini arttırmayı başarmış ve yaklaşık %30 su tasarrufu ile yeraltı sularını koruyabileceklerini ispatlamıştır.

Uzm. Dr. Alişan Taşpınar, Konya Pankobirlik yönetiminin son 10 yıldır başarısız yönetimini görerek çiftçilerin de desteği ile “Birlikte Şahlanış Grubunu” kurmuş, başkanlığını üstlenmiştir.

Tüm uyarı ve çabalarına rağmen Konya Pankobirlik ve bağlı işletmelerinin her geçen gün daha da kötü yönetildiğini gören Taşpınar, bir doktor hassasiyeti ile Konya Pankobirlik ve işletmelerini komadan çıkarabilmek için Konya Pankobirlik Başkanlığına aday olmuştur.

Tecrübeleri, ilmi ve bilimsel yaklaşımı ile Konya Pankobirlik ve İşletmelerini 2023 vizyonuna uygun ve yakışır hale getirmek için göreve hazırdır. D.DOĞAN