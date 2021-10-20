KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ BAŞKAN ADAYI ÖZKAN TAŞPINAR

Taşpınar, düzenlediği basın toplantısında 27 Ekim 2021 Çarşamba günü yapılacak Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’nda başkanlık için aday olduğunu belirterek, “Genel kurulda nöbeti devralmak, 70 yıl önce başlayan hikayemize yeni ve iyi satırlar eklemek, dedelerimizin mirasını korumak için; tarladaki ürünümüzü 45 tesisimizde işleyip, rafa çıkarıp daha çok kazanmak için; çiftçimizin tarladaki, ahırdaki işini kolaylaştırmak, tarlada dökülen alın terinin hakkını savunmak için; pancar ve şekeri en ön sıraya koyup, ayçiçeği, mısır, patates, arpa, buğday, süt, besi gibi her ürettiğimizin kıymetini ve üretimini arttırmaya adayım. Tüm çalışanlarımızın aidiyet duygusunu arttırmaya, işlerini kolaylaştırmaya, emeklerinin karşılığını vermeye, adaletle davranmaya adayım. Kooperatifimiz iştiraklerinin sevk ve idaresinin üst düzey bir gayrete ihtiyaç duyduğunu, 46 bin ortağımızın hak ve menfaatlerini koruyabilmenin ve daha yukarı taşıyabilmenin birikim gerektirdiğini biliyorum. Tüm mesaimi kooperatifimiz ve ortaklarımıza vakfedeceğime kuşku yok. Bu görev, Başkan Recep Konuk’un nöbet değişimini işaret etmesi sonrası hemen talip olunacak bir görev değildi. Dersime çalıştım, yöneticilerden finans uzmanlarına, ziraatçılardan sektör paydaşlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlıklarımızı yaparak kısa ve uzun vadeli bir program oluşturduk. Konya Şeker ülke tarımı ve ekonomisinin göz bebeğidir. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin, Konya’dan Türkiye’ye ve dünyaya uzanan bir etkinlik alanı vardır. Bu devasa organizasyondaki nöbet değişimi üretici kadar tüketiciyi, Konya’yı ve ülke ekonomisini yakından ilgilendirmektedir. Artık tarlanın ötesine taşmış ve etkinlik alanını tüm ülke sathına yaymış bir kurumun daha da büyümesi için iç bütünlük kadar milletimizin ve devletimizin desteği gereklidir. O nedenle başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere, ziraat odaları, tarımsal kurum ve kuruluşlar ile Konya’daki STK’larla istişareler gerçekleştirdim. Kurumun genişleyen iş ağında desteği arkamızda olursa meseleleri mesele olmaktan süratle çıkarabileceğimiz tüm ilgililer ve gönlünde Torku markasının özel bir yeri olanlarla desteklerinin nöbet değişimi sonrası da devam edip etmeyeceğini konuştum. Genel Kurul’da koltuğa değil, tarla, bağ, bahçe, ahır, ağıl daha çok üretsin ve kazansın diye çalışmaya, üretici ile iştiraklerimiz arasında köprü olmaya, her bir üreticimizin işi ve ekmeği için koşmaya talip olduğumu üretici ortaklarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla arz ederim. Takdir üretici ortaklarımızındır. Rabbimden tek temennim, Konya çiftçisi için kim daha çok hizmet edecek, mevcudu koruyacak, üreticinin işini aşını kim daha çok büyütecek ise emaneti almayı ona nasip etmesidir” dedi. D.DOĞAN