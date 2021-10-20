KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ BAŞKAN ADAYI RAMAZAN ERKOYUNCU

27 Ekim 2021 Çarşamba günü yapılacak Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’nda başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Erkoyuncu konuşmasında; “Torku, Konya Şeker Fabrikası, Çumra Şeker Fabrikası, Panagro, Panplast ve daha nice Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi iştirakları bölgemiz insanı için çok kıymetlidir. Buna sadece kooperatif üyeleri veya bölge çiftçisi açısından bakmak yanlış olacaktır. Şöyle ki bu tesislerde, bu fabrikalarda sadece çiftçiler değil birçok meslek grubundan vatandaşlarımız ekmeğini kazanmaktadır.

Çiftçilerimizin ve hemşerilerimizin yoğun baskısı ve güveni neticesinde adaylık sürecim başlamıştır. 50 yıllık çiftçilik mesleğim, uzun yıllardır devam eden Pancar Ekicileri Kooperatifi deneyimim ile çıkacağımız bu kutlu yolda önümüzdeki engelleri aşmak ,kurumun süregelen başarısını yukarılara taşımak için elimden gelen tüm fedakarlıkları yapacağım.

Çiftçilerimizin bize vereceği bu emanete ekip ruhuyla, tüm imkanlarımızla, elimizden geldiğince değil elimizden gelenin fazlasıyla, tüm benliğimizle sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu ve benzeri kurumlarda yönetici olmak tecrübe gerektirir. Kuruluş aşamasında Çumra Şeker Fabrikası yönetim kurulu başkanlığı, kooperatifimiz iştiraki olan Şekersüt’de 6 yıl yönetim kurulu başkanlığı tecrübelerimi genel kuruldan sonra kullanabilmek en büyük avantajımızdır. Kurumun işleyişini bilen, içerideyken fark edilemeyen eksiklikleri dışardayken farketmiş , kurumla bağını asla koparmamış bir çiftçi kimliğiyle bu yola çıkıyorum.Burada çiftçi kimliğimi özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü pancar kooperatifi başkanı pancar çiftçisi olmalıdır, pancar çiftçisinin dertlerini sıkıntısını bilmelidir. Sizlerin teveccühü ile bu seçimden ve gelecek seçime kadar kaldığımız yönetimden alnımızın akıyla çıkmak ilk hedefimizdir.

Seçimli olağan genel kurulumuzun herkes için hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.A.ARAN