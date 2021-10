KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ BAŞKAN ADAYI YUSUF ERDEM

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Yusuf Erdem Çumra’da seçim irtibat bürosunun açılışını Çumra, Beyşehir, Seydişehir, Altınekin, Karatay, Cihanbeyli ve Hüyük ilçelerinden gelen çiftçilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirdi.

Yusuf Erdem yoğun katılım ile gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmada,

Değerli Hemşehrilerim, Saygıdeğer Çiftçilerimiz,

Bir ülkenin kalkınıp gelişmesindeki en temel nokta o ülkenin tarımı ve ülkenin çiftçisine verdiği değerdir. Bu yüzdendir ki devletimizin kurucusu M.Kemal Atatürk, “Köylü Milletin Efendisidir” demiştir. Atatürk bu sözü söylerken, kalkınmanın tarımdan başlayacağını çok iyi biliyordu.

Gerçekten de; o güneşin altında, tozun toprağın içerisinde, tarlada-kırda bin bir fedakârlıkla çalışıp üretim yapan çiftçimiz, hayvancılıkla uğraşan köylümüz olmasa kim ne yiyip ne içebilecektir. Neyin fabrikasını kuracak, hizmet sektörlerinde ne ikram edip ne satacaktık ?

Önce çiftçimiz olacak, pancar, mısır, buğday, arpa, fasulye, domates ve benzeri yüzlerce ürünü üretecek. Köylümüz inek, koyun, keçi, tavuk vb. hayvanları yetiştirecek ki bunlardan sonra bu ürünleri işleyecek şeker fabrikaları, un fabrikaları, et ve süt işleme tesisleri kurabilelim. Bunlar olsun ki, bunları pazarlamak için ambalaj tesisleri, tasnif-eleme tesisleri ve bu ürünleri işleyecek diğer sanayi kuruluşlarını kurabilelim. Bunlar olmalı ki evlatlarımız iş-güç sahibi olabilsin, geleceğe güvenle bakabilsin, eşini-çocuklarını alıp çarşıya-pazara çıkabilsin, lokantalara gidebilsin, tatil yapabilsin. Herkesin geliri olsun ki, ev sahibi olabilsin, gelecek için tasarruf yapabilsin. Yani inşaatlarda böylece yapılabilir, yeni yatırımlarda.

Görüyorsunuz, biliyorsunuz her şey tarımdan ve çiftçiden başlar. Eğer çiftçi yoksa diğer hiçbir şey yoktur. O halde çiftçimize hak ettiği değeri vermeli, hepimizin karnını doyuran bu fedakâr insanların alınterinin karşılığını fazlasıyla almasını sağlamalıyız. Bunun yolu da kooperatiflerden ve kooperatifçilikten geçer. Bu kooperatifler de hem çiftçinin ürünlerinin hak ettiği değeri bulması için çalışmalı, hem de çiftçinin üretimini kolaylaştıracak, maliyetlerini düşürecek girişimleri sağlamalıdır. Yani hem ürünün satışını, pazarlamasını, işlemesini sağlayacak tesisler, fabrikalar kuracak. Hem de gübresinden, yakıtına, ilacından tohumuna her türlü ihtiyacını sağlayacak tesisler oluşturacaktır.

İşte bu noktada Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Türkiye’ye örnek olabilecek en güzel örneklerden birini oluşturmuştur. Şeker fabrikalarından, süt fabrikasına, tohumculuk tesislerinden, et entegre tesislerine varıncaya kadar onlarca tesisin kurulmasını sağlamış, bugün sahip olduğu tesislerin sayısı 45’e ulaşmıştır. Buradan bu kurumun kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen başta başkanlarımız ve kurucularımız, çiftçilerimiz olmak üzere hepsine teşekkür eder ahrete intikal edenlere Allah’tan rahmet diler, yaşayanlara da minnet duygularımızla uzun ömürler niyaz ederiz.

Ancak, geldiğimiz gün itibariyle de hem hızlı büyümenin yarattığı bir takım etkiler, hem yaşanan pandemi süreci, hem de ekonomik koşullar dolayısle ağır bir finansal sorunla karşı karşıya olduğu yönündeki kamuoyu algısı hepinizin malumudur. Nu noktada 22 yıldır kooperatifimizin başında olan Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konu bey’in yorulduğunu beyan ederek tekrar aday olmayacağını açıklaması hepimizi üzerken, kamuoyundaki algıda dolayı çiftçimizin de endişelenmesine yol açmıştır.

İşte tam da bu endişe ve belirsizlik ortamında bu fabrikaların bir kısmının kuruluşundaki naçizane emeklerimizi bilen hem çiftçilerimiz, hem de fabrikalarda çalışan işçilerimiz ile bu fabrikalarla bağlantılı sektörlerdeki, kamyoncusundan bakkalına, inşaatçısından pastanecisine varıncaya kadar bütün esnafımız “Kooperatifimize, fabrikalarımıza sahip çıkmak, onları eski görkemli günlerine geri döndürmek ve daha iyi hale getirmek üzere” son bir aydır yoğun bir istek ve ısrarla, evlatları, kardeşleri olarak gördükleri bizleri göreve davet etmişlerdir.

İnsanlara hizmetin Allah katında en mukaddes ibadetlerden biri olduğuna inanan bizlerin de bu sese kulağımızı tıkamamız mümkün değildi.

Evet, sevgili Konya’lı hemşehrilerimiz, saygıdeğer çiftçilerimiz; gür sesinizi duyduk ve sizlerin çağrısına uyarak geldik. Talebiniz başımızın üstünde. Sizler bu ülkenin velinimetisiniz. Sizlere nasıl hayır diyebilirdik ki. Şimdi huzurlarınızda tekrar açıklıyorum. “Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına Aday oluyorum”.

Ben evladınız olarak üzerine düşeni yapıyorum. Artık söz sizin, son söz çiftçilerimizin.

Endişelerinize gelince;

“Evet, haklısınız. Fabrikalarımızın bir takım sorunları olduğu doğrudur. Bunların çoğu da ekonomik ve finansal sorunlardır. Ancak hiç endişelenmeyin, bu sorunlar çözülemez sorunlar değildir. Yeter ki iş ehlinin elinde olsun. Bu anlamda da hepiniz müsterih olun. Bizlerin hem ekonomik ve finansal bilgimiz, hem projeciliğimiz, hem de yeteneğimiz buna yeter. Sizler yanımızda oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Bizler, en büyük gücün Hakk’ın ve halkın gücü olduğuna inananlardanız.

Eğer Cenab-ı Hakk, alnımıza bu konuda sizlere hizmeti yazmış ise, sizler de bizim yanımızda iseniz şuna emin olun

“BİZ BU HİZMETİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİZ”.

Konya’mızın gururu bu tesisleri ve Torku markamızı en iyi şekilde koruyacak ve daha ileriye taşıyacağız.

