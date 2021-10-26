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KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDE SEÇİM HEYECANI

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Ekim 26, 2021 13:18
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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 69. Seçimli genel kurul toplantısı bugün saat 10.00’da Konya Şeker Fabrikasında yapılacak. 69. seçimli olağan genel kurulunda 22 yıldır başkanlık koltuğunda oturan ve TORKU gibi bir marka oluşturan Recep Konuk’un “Kurum olarak tazeleneceğiz, ben ve arkadaşlarım görevimizi yapmanın iç huzuruyla nöbet görevimizi tamamlayacağız. Emaneti taşımaya talip olan ve ortaklarımızın teveccüh göstereceği arkadaşlarımıza nöbeti devredeceğiz” açıklamasının ardından Başkanlığa dört aday talip oldu.Seçimde yarışacak adaylardan Alişan Taşpınar Mavi renk pusula, Özkan Taşpınar turuncu renk pusula, Ramazan Erkoyuncu kahverengi renk pusula ve Yusuf Erdem kırmızı renk pusula ile yarışacak.
Tüm adaylara başarılar dileriz.
A.ARAN
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