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KONYA ŞEHİR HASTANESİNİN DUVARLARI ÇOCUKLAR İÇİN RENKLENDİ

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Temmuz 6, 2022 06:12
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Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) görevli resim öğretmenleri ve kursiyerler, Konya Şehir Hastanesi’nin duvarlarını çocuklar için renklendirdi.
Hastaneye gelen çocuklara moral vermek amacıyla; Çocuk Acil Servisi, triaj odaları, gözlem odaları ve çocuk acil polikliniklerinin duvarlarını çizgi film kahramanları ve çeşitli figürlerle yenileyen ekip, yapılan çizimleri hareketli ve daha dikkat çekici hale getirmek için duvarlara ahşap figürler monte etti. 6 kişiden oluşan ekibin yaptığı sosyal sorumluluk çalışması, yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlandı.
KOMEK resim öğretmenleri ve kursiyerlerini hastane duvarlarında çizim ve boyama yaparken gören çocuklar ise hayranlıklarını gizleyemedi. Çocuklarla sohbet ederek hastane korkularını gidermeye çalışan KOMEK ekibi çocuklara moral kaynağı oldu. D.DOĞAN
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