KONYA ŞEKER İHRACAT SIRALAMASINDA ZİRVEDE

GIDA DEVİ KONYA ŞEKER, TÜRKİYE GENELİ SEKTÖREL SIRALAMADA 27.’Sİ, KONYA DA İSE BİRİNCİ SIRADA YER ALDI.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl gerçekleştirilen, “İlk 1000 İhracatçı” Araştırma raporu yayınlandı. Konya Şeker genel ihracat listesinde bir önceki yıla göre, ihracat rakamında yüzde 10’dan fazla artışla 319.sırada yer aldı. Sektörel sıralamada Türkiye genelinde 27. sırada yer alan Konya Şeker, sektörünün de Konya birincisi oldu.

TİM’in 2022 verilerine göre, en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 51 ilden işletme yer alırken, başı 448 firmayla İstanbul çekti. Türkiye, geçen yıl 254 milyar dolarlık mal, 90 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek, toplam dış satımını 344 milyar dolara yükseltti.

KONYA’DAN 5 ŞİRKET LİSTEDE

Konya Sanayi Odası Üyesi olan 5 şirket açıklanan listede yer buldu. Konya’dan SSP Otomotiv Aydınlar Yedek Parça (121.), Konya Şeker San.Tic. A.Ş. (319.), Eti Alüminyum (371.), YPS Global Otomotiv (624.), Hilal Deri Sakadat Et Mamülleri (925.) firmaları ilk 1000 içinde yer aldı.

Sektörel sıralamada listede 27.sırada yer alan Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker Anonim Şirketi, gıda, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamüleri sektöründe Konya birincisi oldu.

Konya Şeker, özellikle, atıştırmalık, bisküvi, çikolata, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş patates, kroket, bakliyat, bulgur başta olmak üzere 700’e yakın ürünü dış pazarda müşterisiyle buluşturuyor.

KONYA ŞEKER’İN İHRACATI % 10.2 ARTTI

Türkiye geneli ihracat sıralamasında Konya Şeker, bir önceki yıla göre ihracaat rakamını % 10.2 artırdı ve 93.546,072.81 $ dolarlık rakamla 319.sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı. Liste, şirketlerin direk ihracatını dikkate aldığı için, Konya Şeker’in aracı ihracat firmaları ile yaptığı dış satışlar dikkate alınmadı.

BAŞKAN ERKOYUNCU: “İHRACATTA DA İDDİALIYIZ”

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker olarak, Torku markasıyla Çin’den Amerika’ya, Amerika’dan Rusya’ya çok sayıda ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek “Ülkemize ihracat alanında da katkı sağlamak bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Geçen yıldan bugüne, 150 milyon dolara yakın ihracatımız var, 700’e yakın farklı kalemde ürünü ihraç ediyoruz. 2022 rakamlarına baktığımızda önceki yıla göre yüzde 10’dan fazla artış sağladık. Bizimle birlikte listede yer alan, ülkemize değer katan tüm firmaları kutluyorum. Bizim çabamız kaliteli ve güvenilir ürün kalemimizi, ihraç ettiğimiz ülke sayısını ve ihracat rakamlarını daha da artırmak olacak. Ülke ekonomisi için dış ticaret büyük önem arz etmektedir. Konya Şeker olarak, 5 yıl içinde ihracat rakamlarımızı 300-400 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz . Tesislerimizde katkısız, kaliteden ödün vermeden iç ve dış pazar için üretmeye devam ediyoruz. Bu da ülkemiz adına bizlere gurur veriyor. ” dedi.