KONYA ŞEKER, PANCAR ÜRETİCİSİNE 15 LİRALIK EK PRİM ÖDEMESİNİ BUGÜN YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 – 2022 üretim sezonu için şeker pancarı üreticilerine ton başına 15 Lira destek primi ödeneceğini belirtmesine müteakip Konya Şeker yetkilileri de bir açıklama yaparak ve aynı şekilde, sözleşmeli şeker pancarı üretimi yapan bütün üreticilere ton başına 15 lira olmak üzere, ek ödemenin yapılacağını ifade ettiler.

Konya Şeker’den yapılan yazılı açıklamada 42 Milyon 769 Bin 199 Lira tutarındaki ek prim ödemesinin tek seferde Bugün saat 17.30’dan itibaren çiftçilerin hesabına yatırılacağı belirtildi.

Attıkları bütün adımların amacının çiftçilerin daha fazla üretmesi ve ürettiklerinde de haklarını tam alabilmeleri olduğunu belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilerimize yönelik müjde niteliğindeki açıklamalarına müteakip biz de üzerimize düşeni yapıyoruz.

Pancar paralarını ödememizi tamamladık, şimdi de tüketicilerimizin hesaplarına ek prim ödemelerini yatırıyoruz. Çarşamba günü toplamda 42 Milyon 769 Bin 199 Lira tutarındaki ek prim ödemesini bütün üreticilerimize ödüyoruz” dedi.

Başkan Erkoyuncu açıklamasında şunları da söyledi: “şunu net bir şekilde ifade etmek istiyoruz, bu ülkedeki bütün dertlerin dermanı çiftçilerimizin üretimini artırarak devam ettirmesidir. Bu anlamda, biz alımını yaptığımız bütün ürünlerde çiftçilerimizi mağdur etmeyecek, üretimin sürekliliğini sağlayacak çalışmalarımızı başta devlet kurumlarımız olmak üzere bütün paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Adalet çizgimizden şaşmayacağımızı ifade etmek istiyorum, bütün çiftçilerimizin alın terlerini hak ettikleri şekilde almaları bizim önceliğimizi oluşturuyor.

Ülkemizdeki gıda arzında herhangi bir aksamaya biz müsaade etmeyiz. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz, bol yağışlı bir sezon dönemdeyiz, tarlalarımızı bolca ekelim istiyoruz, üretelim ve ülkemize güvenelim. Bu memleketin üreticilerimizin üretimine ihtiyacı var ve inanıyoruz ki üretimle birçok sorunun üstesinden geleceğiz. Ton başına 15 lira olarak yapacağımız bu ödememizin de hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” A.ARAN