Warning: Undefined variable $gazeteList in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/cs/config/admin.config.php on line 947

Warning: Undefined array key 0 in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/functions.php on line 608

Warning: Undefined array key 0 in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/functions.php on line 608
KONYA ŞEKER'DEN 233 MİLYON 862 BİN TL'LİK MOTORİN AVANS ÖDEMESİ - Cumrapostasi.com
Son dakika haberleri
Torku
Anasayfa / Çumra Haber / KONYA ŞEKER’DEN 233 MİLYON 862 BİN TL’LİK MOTORİN AVANS ÖDEMESİ
KONYA ŞEKER’DEN 233 MİLYON 862 BİN TL’LİK MOTORİN AVANS ÖDEMESİ

KONYA ŞEKER’DEN 233 MİLYON 862 BİN TL’LİK MOTORİN AVANS ÖDEMESİ

ABONE OL
Haziran 18, 2026 14:45
KONYA ŞEKER’DEN 233 MİLYON 862 BİN TL’LİK MOTORİN AVANS ÖDEMESİ
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarına 233 milyon 862 bin TL’lik dev motorin avansı ödemesini 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirecek

Konya Şeker, üretici ortaklarına yönelik desteklerini 2026-2027 kampanya döneminde  de sürdürmeye devam ediyor. Üreticilere toplam 233 milyon 862 bin TL tutarında motorin avansı ödemesi yapılacak. Söz konusu ödeme, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla üretici ortakların hesaplarına aktarılacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu şu açıklamada bulundu; “2026-2027 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına toplam 233 milyon 862 bin TL tutarında motorin avansı ödemesini 19 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 itibarıyla gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizin üretime daha güçlü devam edebilmesi için her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Tarımın stratejik öneminin daha da arttığı bu dönemde, çiftçimizin yükünü hafifletecek her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Avans ödemelerimizin tüm üretici ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli, kazançlı ve başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum.”KONYA ŞEKER'DEN 233 MİLYON 862 BİN TL'LİK MOTORİN AVANS ÖDEMESİ

KONYA ŞEKER'DEN 233 MİLYON 862 BİN TL'LİK MOTORİN AVANS ÖDEMESİ

default

KONYA ŞEKER'DEN 233 MİLYON 862 BİN TL'LİK MOTORİN AVANS ÖDEMESİ


Warning: Undefined array key 0 in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/functions.php on line 608

Warning: Undefined array key 0 in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/functions.php on line 608

Warning: Undefined array key 0 in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/functions.php on line 608

Warning: Undefined array key 0 in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/functions.php on line 608

Warning: Undefined array key 0 in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/functions.php on line 608

Warning: Undefined array key 0 in /home/cumrapostasi.com/public_html/wp-content/themes/haberadam/functions.php on line 608
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.