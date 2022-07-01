Konya Şeker’den Bayram Avansı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’nun, Konya Pancar Ekicileri
Kooperatifi’nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu’nda vermiş olduğu müjde
çerçevesinde Konya Şeker’in Bayram Avansı bayramdan bir hafta önce
hesaplara yatıyor.
Ülke ve bölge tarımının lokomotifi Konya Şeker, üretici ortaklarının Kurban Bayramını
rahat geçirmeleri için, Başkan Ramazan Erkoyuncu’nun, Konya Pancar Ekicileri
Kooperatifi’nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu’nda vermiş olduğu müjde çerçevesinde
bayram avansını bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırıyor.
Konuya ilişkin Konya Şeker yetkilileri bir açıklama yaptı ve ton başına 15 Lira olacak
şekilde, toplamda 50 Milyon 190 Bin lira tutarındaki avansın şeker pancarı
üreticilerinin hesabına 01 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibariyle aktarılacağını
ifade ettiler.
Bayramdan önce ilki, ay sonuna doğru da ikinci avansın ödeneceğini söyleyen
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Konya Şeker’in
attığı adımlarda birinci önceliğinin pancar üreticilerine destek olduğunu belirterek
“Bayram avansımız Cuma günü 17.30’da hesaplara yatıyor. Tarlanın en yoğun ve
yorucu günleri bugünlerdir. Bugünlerde verdiğimiz bu avans inanıyorum ki
çiftçilerimize bekledikleri bir destek olacaktır.
Yine Genel Kurulumuzda ifade ettiğimiz diğer avansları da Temmuz ayı içinde
üreticilerimize aktaracağız. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin bereketli olmasını
diliyorum.
Hepsine güzel bir bayram temennisi ile çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.
GÜNDEM02 Temmuz 2022
GÜNDEM02 Temmuz 2022
GÜNDEM02 Temmuz 2022
SPOR02 Temmuz 2022
GÜNDEM02 Temmuz 2022
SPOR02 Temmuz 2022
SPOR02 Temmuz 2022
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