Konya Şeker’den Bayram Avansı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’nun, Konya Pancar Ekicileri

Kooperatifi’nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu’nda vermiş olduğu müjde

çerçevesinde Konya Şeker’in Bayram Avansı bayramdan bir hafta önce

hesaplara yatıyor.

Ülke ve bölge tarımının lokomotifi Konya Şeker, üretici ortaklarının Kurban Bayramını

rahat geçirmeleri için, Başkan Ramazan Erkoyuncu’nun, Konya Pancar Ekicileri

Kooperatifi’nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu’nda vermiş olduğu müjde çerçevesinde

bayram avansını bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırıyor.

Konuya ilişkin Konya Şeker yetkilileri bir açıklama yaptı ve ton başına 15 Lira olacak

şekilde, toplamda 50 Milyon 190 Bin lira tutarındaki avansın şeker pancarı

üreticilerinin hesabına 01 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibariyle aktarılacağını

ifade ettiler.

Bayramdan önce ilki, ay sonuna doğru da ikinci avansın ödeneceğini söyleyen

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu

Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Konya Şeker’in

attığı adımlarda birinci önceliğinin pancar üreticilerine destek olduğunu belirterek

“Bayram avansımız Cuma günü 17.30’da hesaplara yatıyor. Tarlanın en yoğun ve

yorucu günleri bugünlerdir. Bugünlerde verdiğimiz bu avans inanıyorum ki

çiftçilerimize bekledikleri bir destek olacaktır.

Yine Genel Kurulumuzda ifade ettiğimiz diğer avansları da Temmuz ayı içinde

üreticilerimize aktaracağız. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin bereketli olmasını

diliyorum.

Hepsine güzel bir bayram temennisi ile çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.