KONYA ŞEKER’DEN ÇİFTÇİYE 55 MİLYON 532 BİN LİRA AVANS

Ülke ve bölge tarımının lokomotifi Konya Şeker, yılı avansla kapatıyor. Konya Şeker yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yaparak, sözleşmeli pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere 55 Milyon 532 Bin Lira avans dağıtılacağını ifade ettiler.

Ülkemizin gıda güvenliğinin riske girmemesi, milletimizin sofrasındaki azığın daha da artması için gayret gösterdiklerini ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Sektörün lokomotif kuruluşunun Konya Şeker olduğunun bilinciyle hareket ederek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hassas bir şekilde çalışarak çiftçinin üretimini sorunsuz devam ettirebilmesi ve hak ettiği kazancı elde edebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Genel Başkan Ramazan Erkoyuncu, “Üreticilerimiz açısından çok hareketli geçen bir tarım sezonunun ardından önümüzdeki yıl çiftçimizin tarlasına tohumu attığı andan ürününü hasat ettiği güne kadar geçen sürede ihtiyaçları ve tüm giderleri anlamında daha güvenli bir alan açmak için çalışacağız.

Bütün planlamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Pancar, patates, ayçiçeği, mısır, buğday başta olmak üzere alımını yaptığımız ürünlerde regülasyon görevimizi devam ettireceğiz.

Üretimi hiçbir şart ve durumda desteksiz bırakmayacağız. Devletimizin çiftçilerimize yönelik uygulamakta olduğu desteklerin önemini de biliyoruz, bütün bu alanlarda sektördeki diğer paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, sürdürülebilir gıda arzı ve güvenliğinin birinci şart olduğu bir dönemde, en başta ülkemizin stratejik tarım ürünü olan pancar alım fiyatı olmak üzere üreticinin tarlasından kaldırdığı tüm ürünlerde alın terinin hakkını sonuna kadar alacağı en iyi taban fiyatın oluşması için gerekli girişimleri ilgili platformlarda yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Genel Başkan Ramazan Erkoyuncu, açıklamasının sonunda bugün üreticilerin hesabına aktarılacak olan avansların çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını da diledi.

A.ARAN