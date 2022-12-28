KONYA VALİSİ ÖZKAN, “BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI” KAPSAMINDA TOPLANTI YAPTI

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı” kapsamında ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla toplantı düzenledi.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatr Kliniği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, konuya ilişkin hedefler ve çalışmalar görüşüldü.

Toplantı sonrası Özkan ve beraberindekiler, Selçuklu Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü alanında yapımı devam eden Konya AMATEM Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Özkan, gelecek nesillerin uyuşturucu maddelerden muhafaza edilmesinin toplumsal olarak kamu otoritelerinin en önemli hedefi olduğunu söyledi.

Uyuşturucu maddelerin tüm dünyada insanlığı tehdit eden büyük bir sorun olduğunu aktaran Özkan, “Ulusal ve İl düzeyinde Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planımız, kapsamında zararlı maddelerle mücadele ediyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile küresel bir köy haline gelen dünyada tüm çocuklar bu tehlikeyle karşı karşıya. Bizim yaşam kalitesini artırmak, insanları bu risklerden korumanın en önemli bileşeni bu zararlı maddelerle mücadele etmektir.” diye konuştu.

Özkan, madde arzı ve talebinin azaltılmasıyla ilgili tüm birimlerin üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve bu konuda çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Tedavi hizmetleriyle ilgili Bakanlıklarımız, son zamanlarda çok nitelikli işler yaptı. İlimizde de bu anlamda tüm hekimlerimiz tedavi ve rehabilitasyon için canla başla çalışıyor. Bu çalışmalara yardımcı olmak için eğitimden, spordan ve diğer alanlardan önleyici tedbirleri etkinleştirmemiz lazım. Bu tedaviyle ilgili 28 yataklı bir AMATEM birimimiz var. Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize hizmet sunmak üzere 3 blok halinde ve 4 katlı yeni bir bina da daha kazandırılıyor. İnşaatımız, çok hızlı bir şekilde ilerliyor, bu konuda da Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşaat bittiği zaman en az 80 yataklı, diğer bütün sosyal donatı alanlarıyla, ihtiyaçlarıyla, laboratuvarıyla, en modern cihazlarla, 5 polikliniğiyle çok organize ve bütün bu hizmetlere mutabık bir bina ortaya çıkacak. İnşallah bu yeni fiziki yapıyla bu hizmet daha çok yaygınlaşacak ve birçok insan burada tedavi olacak.”

AMATEM binasının temmuz 2024’te tamamlanmasının planlandığını anlatan Özkan, merkezin uyuşturucudan uzak bir gelecek için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ve kurum temsilcileri katıldı. AA