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Konya’da 28 düzensiz göçmen yakalandı, 19’u sınır dışı edilecek

Konya’da 28 düzensiz göçmen yakalandı, 19’u sınır dışı edilecek

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Ocak 24, 2024 20:10
Konya’da 28 düzensiz göçmen yakalandı, 19’u sınır dışı edilecek
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Konya’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden 19’u sınır dışı edilecek. Ayrıca, aracın sürücüsü gözaltına alındı ve araca korsan taşımacılık nedeniyle 32 bin 233 lira idari ceza uygulandı.

Konya’da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 19’unun sınır dışı edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrollerinden şüphelenerek takip ettikleri aracı durdurdu. Kapalı kasa kamyonet içerisinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısları taşıyan sürücüsü, ekipler tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Araç içerisinde yakalanan yabancı uyruklu 28 şahıstan kimliksiz 19 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Trafikten men edilen araca ise korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira idari ceza uygulandı. – KONYA
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