Konya’da 42 Bin 460 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya’nın Karatay ilçesinde yapılan operasyonda, 42 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 1200 uyuşturucu hap buldu. Ardından şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 41 bin 260 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tüfek, 52 fişek, 3 döner bıçağı, 1 satır ve bir miktar para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya’nın Karatay ilçesinde 42 bin 460 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıveyiszade Mahallesi’nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın motor kısmındaki hava filtresinin içine gizlenmiş 1200 uyuşturucu hap bulundu.

Polis, araçtaki Ahmet S. ile Ayşe S’yi gözaltına aldı.

Bu kişilerin Tatlıcak Mahallesi’ndeki evinde gerçekleştirilen aramada ise 41 bin 260 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tüfek, 52 fişek, 3 döner bıçağı, 1 satır ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.