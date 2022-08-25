Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Konya’da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Konya’da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

ABONE OL
Ağustos 25, 2022 08:41
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

KONYA (AA) – Konya’da bir kamyonda, 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince “Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet” suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada, 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.