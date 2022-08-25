Konya’da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

KONYA (AA) – Konya’da bir kamyonda, 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince “Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet” suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada, 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.