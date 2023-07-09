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Konya'da Arpa Tarlasında Yangın: 50 Dönüm Alan Yandı

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Temmuz 9, 2023 06:09
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Konya’nın Kulu ilçesinde, Değirmenözü Mahallesinde Hasan Yağız’a ait arpa ekili tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda Yağız’a ait 70 dönümlük arpa ekili alanın 50 dönümü zarar gördü.
Konya’nın Kulu ilçesinde hasat yapılacak olan arpa tarlasında çıkan yangında 50 dönümlük alan yandı.Değirmenözü Mahallesinde Hasan Yağız’a ait arpa ekili tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların traktörlerle müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın sonucunda Yağız’a ait 70 dönümlük arpa ekili alanın 50 dönümünün yandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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