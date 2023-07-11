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Konya'da besiciler, sıcaktan etkilenmemek için koyunlarını kırkmaya başladı

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Temmuz 11, 2023 09:35
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Konya’nın Hüyük ilçesindeki Suludere yaylasına çıkan besiciler, sıcaktan etkilenmemek için koyunlarını kırkmaya başladı. Besiciler, hayvanlarının bakımını yapıyor ve yünlerini temizleyerek ihtiyaç sahiplerine veya müşterilere satıyor.
Konya’nın Hüyük ilçesinde 2 bin 133 rakımlı Suludere yaylasına çıkan besiciler, sıcaktan etkilenmemeleri için koyunlarını kırkmaya başladı.İlçeye bağlı Suludere Mahallesinden Kafa Dağı’nın zirvesine gelen besiciler, hayvanlarının bakımını yapıyor.Yaklaşık 400 küçükbaş hayvanıyla yaylaya çıkan Ahmet Erdoğan, kardeşleri Ramazan ve Süleyman ile işlerini imece usulü yapıyor.Konuy kırkma işinin eskiden daha zor olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Şimdi traktörle ağılın bulunduğu yere gelip traktör aküsü ile otomatik kırkma makinasını çalıştırabiliyoruz. Bir koyundan 1,5 ile 2 kilo yün çıkarıyoruz. Müşteri bulursak satıyoruz, ihtiyacı olan komşularımıza veriyoruz. Bu yünler temizledikten sonra ihtiyaca göre yastık, yorgan ve keçe olarak kullanılıyor. Hayvancılık kolay bir meslek değil. Hayvanları kırkmak için sabahları erken saatlerde işe başlıyoruz, akşam saatlerine kadar koyun kırkmayı sürdürüyoruz. Yünlerinden kurtulan koyunun canı rahatlar ve ferahlar, çok hızlı gelişir. Koyunları kırmadığınız zaman mikrop kapar ve hayvanlar parazitlerle hastalık kapar. Biz de kuzularımıza koyunlarımıza hastalık gelmesin diye gözümüz gibi bakıyoruz.” dedi.
Kaynak: AA
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