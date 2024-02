Konya’da Böcek İlacı Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 6 Kişi Zehirlendi

Konya’da bir kiracının döktüğü böcek ilacı nedeniyle 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi de zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Kiracı, ilacı sosyal medyadan 800 liraya satın aldığını söyledi. Olayın ardından gözaltına alınan kiracı ve ilacı satan kişi tutuklandı.

Konya’da döktüğü böcek ilacı nedeniyle 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine 6 kişinin de zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan kiracının, böcek ilacını sosyal medyadan iletişime geçtiği bir kişiden 800 liraya satın aldığını söylediği öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan kiracı ve ilacı satın aldığı kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturan A.E.A., evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz Pazartesi günü dairenin ilaçlanmasının ardından pencere ve kapıyı bantlayarak evden ailesini de alarak ayrıldı. Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.’nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.’nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Rahatsızlanan N.D.’nin kızı A.T. (40) ve çocukları F.T. (18), Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel’in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ahmet Enes Temel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“Sağlığınız için iyi olmaz diye uyardıktan sonra ailemi alıp evden çıktık”

Olayla ilgili çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, böcek ilacını daireye döken kiracı A.E.A.’yı Çumra ilçesinde yakınlarının evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinde kiracı A.E.A., “Sosyal medya platformda gezerken ilaçlama işiyle uğraşan bir kişiyi gördüm ve onunla iletişime geçtim. 29 Ocak günü buluştuk. Eve gelerek keşif yaptı 4 oda için benden 800 lira istedi, bende kabul ettim. Daha sonra bu kişi eve gelerek odaları ilaçladı. Evde 3 gün oturmayın sağlığınız için iyi olmaz diye uyardıktan sonra ailemi alıp evden çıktım. Eşim ve çocuklarımla birlikte akrabamın evine gittik, orada kaldık. Daha sonra Çumra’ya gidip oradaki akrabamızın yanında kaldık. Üst kattakilerin neden zehirlendiklerini ve Ahmet Enes Temel’in neden öldüğünü bilmiyorum. İlacın parasını elden verdim” dediği öğrenildi.

“İlacı nasıl kullanacağını sordum, bana ilacı nasıl kullanılacağını bildiğini söyledi”

A.E.A.’nın emniyetteki ifadesinin ardından ilacı sattığı iddia edilen A.E.M. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlacı satan A.E.M. ise, “Sosyal medya hesabımdan böcek ilacını satmak için ilan verdim. Evini ilaçladığım kişiyi tanımıyorum. Beni aradı ve evini ilaçlamak için ilaç lazım olduğunu söyledi. Elimdeki böcek ilacını sana satayım dedim ve 800 liraya anlaştık. 29 Ocak günü bana evin konumunu attı ve öğle saatlerinde evine gittim. Ben evine hiç girmedim. İlacı verdim, parasını aldım oradan ayrıldım. İlacı nasıl kullanacağını sordum, bana ilacı nasıl kullanılacağını bildiğini söyledi” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Olayda ilaçtan etkilenenler hastanedeki tedavilerinin adından taburcu edildi

Her 2 şüpheli ‘tksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, böcek ilacından etkilenen anne A.T., çocukları F.T. ve Y.T. ile yeğenleri S.G.B. ve M.B. ise hastanedeki tedavilerinin adından taburcu edildi. Olayda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel için Hacıfettah Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmet Enes’in cenazesi namazın ardından dualarla defnedildi.

“Bizim canımız yandı başkalarının canı inşallah yanmasın”

Ahmet Enes’in babası Selahattin Temel, olayın acısını yaşadıklarını belirterek, “Ne olduğunu bilmiyoruz ama fare zehrinden çocuklarımızın hepsi zehirlendi. Çoğu kurtuldu ama oğlumuz Ahmet Enes vefat etti. Bu ilaçlar denetim altına alınsın. Bunlar her yerde satılmasın. Herkes bunu kullanmasın. Bizim canımız yandı başkalarının canı inşallah yanmasın. Bunun için bütün yetkililere sesleniyorum, gerekli denetimler yapılsın. Başka canlara zeval gelmesin. Bizim dileğimiz bu, başka bir isteğimiz yok” diye konuştu. – KONYA