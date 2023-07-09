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Konya'da Dağda Baygınlık Geçiren Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

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Temmuz 9, 2023 12:55
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Konya’nın Hüyük ilçesinde, dağda baygınlık geçiren bir kişi, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki zirveye taşınarak ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ot toplamaya giden 65 yaşındaki Ali Ünaldı, bilinmeyen bir nedenle bayıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopter istendi. Jandarma ekiplerinin yardımıyla hasta zirveye taşındı ve ambulans helikopterle Konya’ya sevk edildi. Muhtar, çalışmalardan dolayı jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Konya’nın Hüyük ilçesinde, dağda baygınlık geçiren kişi, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki zirveye taşınarak ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı Burunsuz Mahallesi yakınlarındaki Yıldız Dağı’na ot toplamaya giden 65 yaşındaki Ali Ünaldı, bilinmeyen bir nedenle bayıldı.Dağa birlikte çıktığı arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sarp arazide bayılan Ali Ünaldı’ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ambulansa ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopter istedi.Jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki zirveye taşınan hasta, ambulans helikopterle Konya’ya sevk edildi.Burunsuz Mahalle Muhtarı Osman Keşan, özverili çalışmalarıyla hastayı dağlık alandan taşıyarak, ambulans helikopterle naklini sağlayan Hüyük jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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