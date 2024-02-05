Konya’da FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli İstanbul ve İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 4’ü gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli İstanbul ve İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 4’ü gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
EKONOMİ3 gün önce
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DÜNYA05 Şubat 2024
DÜNYA05 Şubat 2024
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