Konya’da FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli İstanbul ve İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 4’ü gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli İstanbul ve İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 4’ü gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.