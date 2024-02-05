Konya’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Firari olan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Firari olan diğer şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. – KONYA