Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Firari olan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Firari olan diğer şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. – KONYA
EKONOMİ2 gün önce
DÜNYA05 Şubat 2024
DÜNYA05 Şubat 2024
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Konya’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Konya’da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
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