Konya’da FETÖ/PDY’nin TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Konya merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına dahil olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.
EKONOMİ3 gün önce
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