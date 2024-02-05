Konya’da Husumetli Kişi Tarafından Öldürülen Şahsın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Konya’nın Güneysınır ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Yıldırım Uyan’ın, husumetli olduğu kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının Uyan’ı arabayla çarptıktan sonra sopayla darp ettiği anlar yer alıyor. Cinayeti itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Konya’nın Güneysınır ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yıldırım Uyan’ın husumetli olduğu kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlının Yıldırım Uyan’ı arabayla çarptıktan sonra sopayla darp ettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 1 Şubat Perşembe günü Güneysınır ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çay ocağı işletmecisi 42 yaşındaki Yıldırım Uyan’dan haber alamayan Karaman’da bulunan yakınları durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bağlı ekipler, olayı aydınlatmak için dosyayı inceledi. Cinayet Büro Amirliği bağlı ekipler, ilçe genelinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından cinayete ait görüntülere ulaştı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı güvenlik kamera görüntülerinde, Ali Osman K.’nin kendisine ait otomobil ile yolda yürüyen Yıldırım Uyan’a çarptığı yaklaşık 7 dakika boyunca sopa ile darp ettikten sonra aracına alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

“Cesedi yakamaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm”

Yapılan çalışmanın ardından Ali Osman K.’ya ulaşan ekipler, kendisinin Yıldırım Uyan’ı görmediğini söylemesi üzerine savcılıktan alınan izin gözaltına alınan şüpheli Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet zanlısı ifadesinde, “Yıldırım Uyan ile çay satış meselesi nedeniyle aramızda geçmişe dair bir husumet var. Olay günü kendisini takip edip boş bir yolda çarptım. Daha sonra aracımda bulunan sopa ile darp edip etkisiz hale getirdikten sonra aracıma alarak önce ahıra götürdüm burada darp ederek öldürdükten sonra yanıma benzinde alarak dağlık alana götürerek orada cesedi yakamaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm” diyerek olay anını anlattı.

Cinayet kurban giden şahsın bütün kemikleri kırıldığı belirlendi

Cinayet Büro Amirliği bağlı ekipler zanlının Yıldırım Uyan’ı gömdüğü alana giderek yer tespitinde bulundu. Zanlı Ali Osman K.’nın tarifi üzerine Yıldırım Uyan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside olayda hayatını kaybeden Yıldırım Uyan’ın bütün kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Cinayeti itiraf eden şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. – KONYA