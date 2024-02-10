Konya-Karapınar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Nihat Gülcan idaresindeki bir tır ile S.Ö. yönetimindeki başka bir tır çarpıştı. Kazada yaralanan Nihat Gülcan, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Konya’da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Nihat Gülcan idaresindeki 42 JJ 568 plakalı tır, Konya- Karapınar kara yolunun 51. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 42 EJJ 10 plakalı tırla çarpıştı.

Yaralanan sürücü Gülcan, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.