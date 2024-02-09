Konya’da iş arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Konya’nın Karatay ilçesinde bir iş arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Sanayi sitesindeki güvenlik ekipleri, hareketsiz bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, maktulün başına sert bir cisimle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliyi otogarda yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konya’nın Karatay ilçesinde iş arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Fevziçakmak Mahallesi’ndeki sanayi sitesinin güvenlik ekipleri, gece saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu Abdullahvasi H’nin başına sert bir cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, maktulün iş arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şüpheliyi, kaçmak için gittiği otogarda yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.