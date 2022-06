KONYA’DA İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI KAPSAMINDA DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN ATLETİZM PİST AÇILIŞI YAPILDI

İslami Dayanışma Oyunları’nın 5. düzenleniyor. İslam ülkeleri arasında yapılan en büyük spor organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Konya’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan atletizm pistinin açılışı yapıldı.

Konya Büyükşehir Beldediye Başkanı programda yaptığı konuşmasında İslami Dayanışma Oyunlarının 9 Haziran’da başlayacağını belirtirken, 56 ülkeden 3 bine yakın sporcu ve antrenör ağırlayacaklarını söyledi.

“ULUSLARARASI STANDARTLARDA BİR TESİSİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ”

5.si düzenlenen İslam dünyasının ilgi ve merakının Konya’da olacağını kaydeden Başkan Altay, “Biz de bütün hazırlıklarımızı bunun için gerçekleştiriyoruz. Bugün uluslararası standartlarda bir atletizm pistinin açılışını yapacağız. Hemen yanı başında tam olimpik yüzme havuzumuz son aşamaya geldi. İnşallah Sayın Bakanımızın katılımıyla onu da en kısa sürede açmayı düşünüyoruz. Ve Meram bölgesinde yapılan Türkiye’nin ilk tam olimpik veledromu da son aşamaya gelmiş oldu. Böylece şehrimiz çok önemli spor tesisleri kazanıyor.” diye konuştu.

KONYA HOŞGÖRÜNÜN, KARDEŞLİĞİN, BARIŞIN SEMBOLÜ OLAN BİR ŞEHİR

Bu tesislerin yapımında pek çok emeği olan ve İslami Dayanışma Oyunları’nın organizasyonunda sergilediği başarı ve gayretten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden Başkan Altay, “İnşallah oyunlar süresince Konya, ev sahipliğini en güzel şekilde gerçekleştirecek. Çünkü Konya hoşgörünün, kardeşliğin, barışın sembolü olan bir şehir. Biz de belediyeler olarak, İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah Türkiye’nin gerçekleştirdiği en güzel organizasyonlardan birini yapmış olacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da aramızda. Kendisinin Konya’da yapmış olduğumuz tüm projelerde çok büyük emeği ve katkısı var. İnşallah birlikte daha çok güzel işler yapacağız. Ben hem bugün katılımından dolayı hem de Konya’mıza verdiği desteklerden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız hemşerimiz Sayın Murat Kurum’a da tekrar şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Yapılan tesislerin uluslararası standartlarda olduğunu vurgulayan Başkan Altay, tesislerin öncelikle İslami Dayanışma Oyunları’nda Konya’ya hizmet edeceğini söyledi. Ardından Konya’nın spor altyapısına çok önemli katkı sağlayacağını belirterek yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“ŞEHRİMİZ LAYIKIYLA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Devasa bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Gerçekten Konya marka bir şehir. Çevreci kimliğiyle, sporcu kimliğiyle, gençlerin ön plana çıkmasıyla Konya, İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapmak için çok uygun bir yerdi ve şükürler olsun çok az bir zaman sonra ben inanıyorum ki şehrimiz layıkıyla bu oyunlara ev sahipliği yapacak. Hem Konya’mızın hem de ülkemizin marka değerini artıracak bir organizasyona hazırlanıyoruz. Emekleri geçen herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

SPORUN GÖNÜL BİRLİKTELİĞİNİN KÖPRÜSÜ OLMASI AYRI BİR KIYMET TAŞIYOR

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Anadolu’nun kalbi, güzel şehrimiz Konya’da bu sportif aktivitelerle bütün İslam aleminin birleşmesi ve sporu dayanışmanın ve gönül birlikteliğinin köprüsü yapması ayrı bir kıymet ifade ediyor. Bu vesileyle katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATAN VİZYON PROJELERE BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’ya çok önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Konya’yı tüm spor kulüpleriyle birlikte başarıdan başarıya koşturacak çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi.

Dünya’nın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı dönem başkanlığını alan Başkan Altay’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Kurum, “Bugün yine Konya’da heyecanlıyız, gururluyuz, coşkuluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıl boyunca ülkemize çağ atlatan vizyon projelere bir yenisini daha ekliyoruz. Binlerce gencimizin, sporcumuzun yetişeceği, şehrimizin marka değerine değer katacak atletizm pistimizi sporun başkenti Konya’mızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu muazzam eserleri Konya’mıza kazandırmalarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” açıklamasını yaptı.

KONYA HER ALANDA ÖRNEK BİR ŞEHİR OLMUŞTUR

Tesisin 7 gün 24 saat kullanılabileceğini ve gençlerin ülkenin ay yıldızlı bayrağını en güzel şekilde temsil edeceklerini uluslararası turnuvalarda da Türkiye’ye madalyalar kazandırmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Kurum, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Ne mutlu bize ki tarihiyle, kültürüyle, insanıyla nice ulvi zenginliklere sahip bir şehrin evlatlarıyız ve bu aziz şehre hizmet ediyoruz. Konya’ya hizmet eden, Konya’da izzet bulur diyoruz. Konya’mız her zaman her alanda model bir şehir olmuştur, örnek bir şehir olmuştur. Altyapısıyla, üstyapısıyla, yollarıyla, yeşil alanıyla hem ülkemize hem dünyaya örnek bir şehir olmuştur. Aslında bunun bir örneğini de geçmiş aylarda gördük. Konya’mız Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti olarak seçildi. Bu özel ünvanı almaya hak kazanan Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci şehir Konya’mız oldu.”

MEDENİYETİMİZ SPORA HER ZAMAN ÖNEM VERMİŞTİR

İslami Dayanışma Oyunları’na katılacak Türk sporculardan madalyalar beklediklerini belirten Bakan Kurum, “Atletizm pistimiz bu manada sporun, sağlığın ve bisikletin başkenti Konya’mız için, ülkemiz için, değerli genç sporcu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizim medeniyetimiz, inancımız hem ruh hem de beden sağlığı için her zaman spora önem vermiştir. Ecdadımız geçmişte atıcılık, binicilik, güreş gibi sporlarla meşgul olmuştur. Yine gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı teşvik etmiş, spora yönlendirecek çok kapsamlı çalışmalar yürütmüştür.” dedi.

TÜRK SPORUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Bakan Kurum türk sporunun daima yanında olduklarını belirtiği konuşmaısna, “Ülkemizde TOKİ Başkanlığımız eliyle toplam 19 stadyumun inşasını, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdik. Ve şehrin merkezindeki bu çöküntü alanların, eski stadyumların yerine millet bahçeleri inşa ettik, inşa etmeye de devam ediyoruz. Aynısı Konya’daki eski stadyum alanında da vardı biz de bu 106 bin metrekarelik alanı Konya’mıza, gençlerimize kazandırıyoruz. Atletizm pistinin, yakın zamanda hizmete açılacak olimpik yüzme havuzunun spor camiası için, ülkemiz ve Konya’mız için hayırlı olmasını diliyorum.” sözleriyle devam etti.

KONYA, SPORDA MARKA BİR ŞEHİR OLARAK ANILACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Selçuklu payitahtı, Hz. Mevlana’nın ocağı, evliyalar, alimler yurdu, aşkın ve hoşgörünün, muhabbetin diyarı Konya’da böyle anlamlı bir açılışla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

5. İslami Dayanışma Oyunları’na sayılı günler kaldığını ve bundan sonra oyunları en güzel şekilde tamamlayıncaya kadar daha heyecanlı ve daha güçlü işbirlikleriyle nihayete erdirmek istediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Konya, bereketli ovalarıyla, topraklarıyla nasıl dillere desten olduysa bundan böyle de sporda marka bir şehir olarak anılacak. Allah’a şükürler olsun Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Konya’mızda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yakın takibi ve hassasiyetiyle 20 yıldır gerçekleştirilen hizmetler ve yatırımlarla ve takibi gönül belediyeciliğiyle Konya’nın bu anlamdaki hem geçmişi hem bugünü hakikaten apayrı. Tüm Türkiye’yi ihya ettiğimiz gibi, yepyeni eserlerle taçlandırdığımız gibi Konya’da bu önemli seferberliğe pek çok yeni taçları ekledik. Biz de bakanlık olarak bu hizmet seferberliğinde Konya’nın gün geçtikçe artan gücünü, ilerleyişini gerek gençlik yatırımlarımızla gerekse spor çalışmalarımızda her geçen gün artırmaya devam ediyoruz.” dedi.

KONYA, TÜRKİYE’DEKİ SPOR DEVRİMİNİN EN YAKIN ŞAHİDİ

“Bugün Konya’mızda prestijli tesislerimizden birini daha milletimizle, spor camiamızla, halkımızla buluşturacağız.” diye devam eden Bakan Kasapoğlu, “Uluslararası standartlardaki atletizm pistimizle bu çıta bir adım daha yükselmiş olacak. Konya’mızın çok kıymetli gençlerine, sporcularına ve tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu yatırımlar millete efendi değil, hizmetkar olmak üzere yola revan olan bir gönül insanının liderliğinde gerçekleşen pek çok alandaki devrimlerden biri olan spor devriminin en güzel en yakın yansımasıdır. Bu devrimin en yakın şahitlerinden biri de bu devasa bir spor vadisindeyiz. Bir tarafta atletizm pistimiz, diğer tarafta dünyanın en modern stadyumlarından birisi, diğer yanda olimpik havuzumuz ve veledromumuz. İşte bu devrim somut bir şekilde Konya’nın şahitliğinde gerçekleşiyor.” diye konuştu.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan katılım sağladığı program sonunda sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasaboğlu’nun teşrifleriyle gerçekleşen Konya Atletizm Pisti açılış programına katıldık.

Konya’mıza hayırlı olsun…” dedi. D.DOĞAN