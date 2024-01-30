Konya’da kamyona arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya’nın Kulu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 M 7944 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında Mehmet Ali E. idaresindeki 06 CFN 98 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Ramazan Vural (67) ile yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.