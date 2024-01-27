Konya’da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Karı Koca Hayatını Kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Mustafa (87) ile Fatma Oduncu (82), karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Komşularının haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Sağlık ekipleri eve girdiğinde çiftin hareketsiz halde olduğunu tespit etti. İlk belirlemelere göre kömür kazanından sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen karı koca hayatını kaybetti.

Üzümlü Mahallesi’nde yaşayan Mustafa (87) ile Fatma Oduncu’dan (82) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, eve girdiğinde çifti, hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, Oduncu çiftinin öldüğünü belirledi.

İlk belirlemelere göre kömür kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.