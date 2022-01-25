KONYA’DA KÖMÜR KULLANAN DAR GELİRLİ 1.108 AİLENİN EVİNE DOĞALGAZ BAĞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde hava kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla “Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Mevlana Türbesi çevresindeki dört mahallede sosyal yardım alan 1.108 konutun doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirildi.

Doğalgaz dönüşüm projesinin tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan ve ailelerle görüşen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, amaçlarının bu bölgede yaşayan vatandaşların doğalgaz kullanıyor hale gelmesi olduğunu söyledi.

“BİN 108 KONUTTA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Başkan Altay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta tespit ettikleri bin 108 konutta doğalgaz dönüşüm çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, “Özellikle kaymakamlıktan kömür desteği alan vatandaşlarımızın tesisatlarının tamamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın finansmanı ile Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Amacımız burada yaşayan vatandaşlarımızın artık doğalgaz kullanıyor hale gelmesi. Kaymakamlıklarımız da bundan sonra sosyal yardımları kömür yerine doğalgaz olarak yapacak. Yaptığımız bu çalışma ile tüm Türkiye’de böyle bir uygulama başlamış oldu. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de özellikle Mevlana Bölgesi’nin hava kirliliğini azaltılması ile ilgili çok önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olduk.” dedi.

“BAKANIMIZ MURAT KURUM’A VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Coğrafi konum olarak doğalgaz dönüşüm yapılan bölgenin hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Burada maddi imkansızlıklarından dolayı kömür yakmak zorunda kalan vatandaşlarımızı böylece doğalgazla buluşturmuş oluyoruz. Hem onlar kömürle uğraşmaktan kurtuldular hem de çevreye çok önemli katkı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği Eylem Planına uygun bir şekilde bu hizmetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Başkan Altay, evinde doğalgaz dönüşümü tamamlanan Yaldır ailesini de evlerinde ziyaret etti. Başkan Altay’a teşekkür eden ev sahibi Gülay Yaldır, “Sobanın isinden kurtulduk. Her gün devletimize dua ediyorum. Çok memnunuz, çok iyi oldu. Suyum sıcak, evimiz doğalgaz ile çok güzel ısınıyor. Evlerimiz sobalıyken apartmana girerken apartmanımız zehir gibi korkardı. O koku bitti artık. Allah devletimizden razı olsun.” şeklinde konuştu.

Evinde doğalgaz kullanmaya başlayan Muarrem Başböğer, çok memnun olduklarını belirterek, “Devletimiz bizi bir işkenceden kurtardı. Ben hastayım, soba bize bir işkenceydi. Şimdi doğalgazla birlikte rahatız. 24 saat düğmeyi çevirip açıyorsun, düğmeyi çevirip kapatıyorsun. Bakanımızdan ve başkanımızdan Allah razı olsun.” dedi.

73 yaşındaki Nezehat Şen ise, “Çok memnun kaldım, çok rahatım. Eskisinden daha iyi oldu. Eskiden evimiz sobalıydı, kovayı taşıyamıyordum, getirip götüremiyordum. Şimdi çok memnunum. Bakanımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.

Mustafa Kaplan da, “Memnun kaldık. Kovadan, isten, kömür derdinden kurtulduk. Allah devletimizden razı olsun. Engelli oğlum var, onun için de iyi oldu.” ifadelerini kullandı.

D.DOĞAN