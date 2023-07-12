Konya'da Lavanta Bahçeleri Açılıyor

Konya’nın Güneysınır Belediyesi tarafından 60 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta bahçelerinin açılışı 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yapılacak. Lavanta bahçesi içinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir tüm doğa tutkunlarını açılış programına beklediklerini söyledi. Bahçenin ilçe turizmine de önemli bir katkı sağladığını belirten Başkan Demir, lavanta bahçesinin eşsiz manzarası ve büyüleyici güzelliğiyle herkesin görmesini arzuladıklarını ifade etti. Programa ilçe halkı ve lavanta tutkunları davet edildi.