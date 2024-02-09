Konya’da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve biri Konya’ya sevk edildi.
Konya’nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Alişan B. (28) idaresindeki 16 AGG 327 plakalı hafif ticari araç, Akşehir Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi Sanayi Kavşağı’nda E.S. (16) yönetimindeki 42 AJH 082 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.Ö. (15) yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan E.S. Konya’ya sevk edildi.
EKONOMİ7 gün önce
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