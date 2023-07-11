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Konya'da Otomobil Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

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Temmuz 11, 2023 07:43
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Konya-Beyşehir kara yolunun 25. kilometresinde Musa Özcan idaresindeki 07 LJA 75 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Sadık Poyraz hayatını kaybederken, sürücü Musa Özcan ile araçtaki Zakine Poyraz ve Fatoş Özcan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Poyraz’ın cenazesi ise morga kaldırıldı.
Konya’da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Musa Özcan idaresindeki 07 LJA 75 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada, otomobildeki Sadık Poyraz hayatını kaybetti, sürücü Özcan ile araçtaki Zakine Poyraz ve Fatoş Özcan yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine bölgele gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaşamını yitiren Poyraz’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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