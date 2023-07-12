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Konya'da Rüşvet Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı

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Temmuz 12, 2023 11:05
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Konya’da polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda aralarında kafe sahipleri, sigara denetçisi, memurlar, kafe işletmecileri ve çalışanlarının da olduğu 11 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı alanlarda tütün ve sigara denetimi yapan denetçi memurlar ve onlara rüşvet veren kafe sahiplerinin olduğu yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’ndeki kafeleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, masalarda duran kül tablalarının toplandığını ardından da tütün ve sigara denetimi yapan ekiplerin gelerek denetleme yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda, sigara denetçilerinin denetime gitmeden önce kafe sahiplerinin ayakçılığını yapan Cemil V’ye haber verdiği, bu kişinin de WhatsApp grubu üzerinden kafe sahiplerine bilgi verdiği belirlendi. Sonrasında kafelere giden denetçilerin bir olumsuzluk olmadığı yönünde tutanak tuttuğu, bunun karşılığında ise Cemil V’nin kafe sahiplerinden aldığı paraları denetçilere verdiği ileri sürüldü. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sigara denetçisi kamu memurları, kafe işletmecileri, kafe sahipleri ve çalışanlarının da olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Denetçilerden Kurtuluş G’nin, ifadesinde kafelere hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmak için danışmanlık hizmeti verdiğini ve onun karşılığında para aldığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i memur 11’i tutuklandı, 12’si serbest bırakıldı.
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