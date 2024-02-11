Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan S.Ö. tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan H.K. yaralandı. Yaralı, babası tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarken ilçe merkezinde yakalandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

H.K. (41), Hacı Seyitali Mahallesi 153068 Sokak’taki evinin önünde aracından indiği sırada, aralarında alacak verecek yüzünden husumet olduğu iddia edilen S.Ö. tarafından silahla yaralandı.

Ayaklarından yaralanan H.K, babası M.K. tarafından özel araçla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

H.K, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Olay yerinden kaçan S.Ö. ise olayda kullandığı silahla ilçe merkezinde yakalandı.