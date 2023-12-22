Konya’nın Selçuklu ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi, yaşamını yitirdi.
Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak’ta aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. ile R.D. tartışmaya başladı.
Büyüyen tartışmada R.D’nin tabancayla ateş açtığı M.Y, göğsünden ve bacağından vurularak ağır yaralandı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli R.D. ise polislerce kısa sürede yakalandı.
DÜNYA13 Ocak 2024
DÜNYA13 Ocak 2024
DÜNYA13 Ocak 2024
DÜNYA13 Ocak 2024
DÜNYA13 Ocak 2024
DÜNYA13 Ocak 2024
DÜNYA13 Ocak 2024
Beyşehir’de yemek yiyen öğrenciler zehirlendi
Konya’da tartışma sonucu tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.