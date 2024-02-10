Konya’da Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.G. yönetimindeki tır devrildi. Kazada tırda bulunan Y.G. hayatını kaybederken, sürücü E.G. ise yaralandı. Yol bir süreliğine kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Konya’nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.G. (58) yönetimindeki 20 AHY 747 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolu Akçayazı Mahallesi yakınında devrildi.
Kazada tırdaki Y.G. (59) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü E.G, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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