KONYA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TASARLADIKLARI “HYPERLOOP” İLE ÖNCÜ OLMAK İSTİYOR

Üniversiteliler tasarladıkları “hyperloop” ile Türkiye’de öncü olmak istiyor

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesinden 16 öğrenci, “SÜ Kapsül Hyperloop” adlı üst düzey ray ötesi hızlı ulaşım aracıyla Türkiye’de bu teknolojinin gelişmesinde öncü olmayı hedefliyor

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’de 3 ödül alan takımın danışmanı öğretim görevlisi Enes Yücel:

“Saatte 1200 kilometre hıza erişiyor. Şu an dünyada üzerine yoğun çalışılan bir teknoloji. Bu ulaşım türünün gerçekleşmesi bir gün gerçeğe dönüşecek. Bu teknolojide geride kalmamak için işin ucundan tutmuş oluyoruz”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri, ürettikleri üst düzey ray ötesi hızlı ulaşım aracı teknolojisine sahip “SÜ Kapsül Hyperloop” adını verdikleri araçla katılacakları yurt dışındaki yarışmalarda da derece elde etmek istiyor.

SÜ elektrik elektronik, mekatronik ve makine mühendisliğinde okuyan 16 öğrenci, bir yıl önce “SÜ Kapsül Hyperloop” takımı kurdu.

Öğrenciler, Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın “geleceğin süper hızlı ulaşım sistemi” olarak tanımlanan projesi hyperloopun prototipini tasarladı.

Öğrenciler, elektrik tahrikinin yardımıyla kademeli olarak hızlanarak düşük hava basıncına sahip kapsül içerisinde ilerleyen hyperloopta levitasyon (ağırlığı olan bir nesnenin mekanik destek almadan havada asılı kalması veya belirli alanda hareket etmesi) tekniğini uyguladı.

Samsun’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’e katılan “SÜ Kapsül Hyperloop” takımı, finale kalan 16 takım arasından “Performans Ödülü”, “Teknoloji Gösterim Ödülü” ve “Teknik Tasarım Raporu Ödülü” kazandı.

Öğrenciler, tasarımlarıyla yurt dışındaki yarışmalara da katılmaya hazırlanıyor.

Yüksek hızlı ulaşım teknolojisi

Takımın danışmanı SÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Enes Yücel, AA muhabirine, tünel içinde manyetik levitasyon ile hızlanan Türkiye’deki ilk araçlardan birini tasarladıklarını söyledi.

Hyperloop teknolojisinin sürtünmeyi ortadan kaldırdığı için yüksek sürate ulaşma imkanı sağladığını aktaran Yücel, şöyle konuştu:

“Tasarladığımız hyperloop aracı, alüminyum ray üzerinde manyetik kuvvet etkisiyle yerden yükseliyor ve bu yükselmesi bir hava yastığı etkisi oluşturarak, tünel içerisinde havasız bir ortam oluşturulduğu için hiçbir sürtünme olmadan ilerleme imkanı oluyor. Bir yıllık çalışmayla aracı yaptık. Yarışmada da güzel derece elde ettik. Samsun’daki TEKNOFEST’te performans, teknoloji gösterim ve teknik tasarım raporu ödülü olmak üzere aldığımız birincilikle çalışmamızı taçlandırdık.”

“Bu teknolojide geride kalmamak için varız”

Yücel, sistemin deniz, hava ve kara taşımacılıklarında bir çığır açacağını belirterek, şunları aktardı:

“Bu teknoloji ile Konya-İstanbul arası 35 dakikada alınabilir. Saatte 1200 kilometre hıza erişiyor. Şu an dünyada üzerine yoğun çalışılan bir teknoloji. Bu ulaşım türünün gerçekleşmesi bir gün gerçeğe dönüşecek. Bu teknolojide geride kalmamak için işin ucundan tutmuş oluyoruz. Burada hem öğrenci arkadaşlarımızın pratik bilgisini geliştirmiş oluyoruz hem de ileride bu teknoloji Türkiye’ye geldiğinde bu bilgi birikimle altyapı oluşturmuş oluyoruz.”

Takımda yer alan öğrencilerden Bilal Gün de geleceğin teknolojisi üzerine çalışmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, “Takımda levitasyon tekniği üzerine çalıştım. Bu süreç oldukça zorlayıcı oldu. Hyperloop teknolojisi, mühendisliğin tüm dallarını ilgilendiriyor. Yurt dışındaki yarışmalara da katılmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı. A.A.