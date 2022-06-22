KONYALI ÖĞRENCİLER METAVERSE DÜNYASINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Tırı ile çocukların bilim dünyasına olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Her yıl eğitim öğretim yılında Konya genelinde okulları gezerek bilimin eğlenceli yüzünü öğrencilerle buluşturan Bilim Tırı, bu yıl 30 bin 829 öğrencinin ayağına bilim götürdü. Çocuklar Bilim Tırı’nda; anatomik modellerle vücudumuz, robotlar ile robotik kodlama, gezegenler ile evrenimiz, Dinazor T-Rex, vandegraf jeneratörü, hiperbolik delik, sterling, desibel ölçer, hanoi kuleleri ile fizik kuralları, el-göz-beyin koordinasyonu gibi birbirinden eğlenceli materyallerle hem eğlendi hem öğrendi.

ÇOCUKLAR METAVERSE İLE TANIŞTI

Günümüzün değişen ve gelişen teknolojik gelişmelerini de yakından takip eden Bilim Tırı, sürekli yenilemeye devam ederken sanal gerçeklik gözlükleri ile öğrencileri metaverse dünyasıyla buluşturdu. Sanal gerçeklik gözlükleri, kendilerini özel olarak hazırlanmış sanal ortamda hissetmelerini sağlayarak öğrencilere farklı bir deneyim yaşattı. Öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan oyun ile trafik kurallarını sanal gerçeklik gözlükleri kullanarak oyun ortamında öğrenme fırsatı buldu.

Bilimin eğlenceli yüzüyle tanışan özellikle sanal gerçeklik gözlüklerini çok beğenen öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Türkiye’nin ilk TÜBİTAK destekli bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi nesle bu sevgiyi aşılamak amacıyla Bilim Tırı’nı öğrencilerle buluşturuyor. Bilim Tır’ı günümüze kadar yarım milyondan fazla öğrenciyle buluştu. Çeşitli okullar, Kur’an Kursları, yaz okulları ve festival gibi bir çok alanda kendini gösteren Bilim Tır’ı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldı. D.DOĞAN