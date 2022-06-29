KONYA’NIN İLÇE YOLLARINA 900 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi, yatırım programı kapsamında 31 ilçede mahalle yolları, sıcak asfalt çalışmalarının yanında parke desteği de sunuyor. 2022 yatırım programı kapsamında sürdürülen sorumluluk sahalarına yüklü miktarda bütçe ayrıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm halkın mutluluk ve refah seviyesinin artırılması için çalışmalarına ara vermediklerini söyledi. Sene başında ilçe belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantılar neticesinde belirledikleri yaz dönemi altyapı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “31 ilçemizde sorumluk sahamızda bulunan yolların tamamında hemşehrilerimize daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalışıyoruz. 2022 yılı yatırım programımız kapsamında sadece ilçelerimizdeki yollara bu yıl 900 milyon lira yatırım yapıyoruz. 596 kilometre mahalle yolu yapım çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, ilçe merkezlerinde ihtiyaç olan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarımızı ve tüm ilçelerimize parke desteğinde bulunuyoruz.” dedi.

Konya’nın merkeziyle birlikte tüm ilçelerinin de yatırım kapsamına alınarak daha kaliteli, konforlu ulaşım sağlamalarına yönelik çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Başkan Altay, , “2022 yılında sadece ilçelerimizde yapacağımız mahalle yolları, sıcak asfalt ve parke desteği rakamımız 900 milyon liradır. İlçelerimiz ve şehrimiz için hayırlı olsun.” dedi.

D.DOĞAN