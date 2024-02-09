Konya’nın Kulu ilçesinde attan düşen kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Alpaslan Mahallesi Ak Sanayi Caddesi üzerinde akrabasının çiftliğinde ata binen Ali Özkan (49) dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesine getirilen Özkan’ın kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Yaralı, Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Konya’nın Kulu ilçesinde attan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Ak Sanayi Caddesi üzerinde akrabasının çiftliğinde ata binen Ali Özkan (49) dengesini kaybederek düştü.
Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesine getirilen Özkan’ın kafatasında kırık olduğu tespit edildi.
Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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