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Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Temmuz 10, 2023 14:33
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Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ferhat S. idaresindeki bir otomobil ile Serdar M. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan Ferhat S., Songül S. ve Pınar S. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Kulu Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan Ferhat S., Konya’ya sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Serdar M. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Konya’nın Kulu ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ankara Caddesi meteoroloji kavşağında Ferhat S. (29) idaresindeki 34 GIV 939 plakalı otomobil ile Serdar M. yönetimindeki 06 AD 4721 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücü Ferhat S. ile araçta bulunan Songül S. (29) ve Pınar S. (27) de yaralandı.Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan sürücü Ferhat S’nin Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Serdar M. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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