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Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Ocak 25, 2024 03:25
Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
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Konyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp yetkilileri, imza töreninde başarılar diledi ve Damjanovic’in Konyaspor formasıyla 33 numarayı giyeceğini açıkladı.

Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor’da kadroyu güçlendirme adına transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzalayan Konyaspor, dün kulübü Vozdovac ile görüşmelere başladığını duyurduğu Flip Damjanovic ile 2.5 yıllığına anlaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Flip Damjanovic’e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Dammjanovic, 2023-2024 sezonunda takımı Vozdovac ile 16 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor’da 33 numaralı formayı giyecek. – KONYA
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