KOSKİ AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARIYLA GELECEĞİ PLANLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı hizmetlerinde akıllı şehir uygulamalarını genele yayıyor.

Teknokrat bir anlayışla şehrin ihtiyaçlarına uygun 50’den fazla akıllı şehir uygulamasını hayata geçiren KOSKİ, felaket kurtarma merkezi, araç takip sistemi ve kurumlar arası entegrasyon sistemiyle hem veri güvenliği sağlıyor hem de zaman ve maliyet israfının önüne geçiyor.

FELAKET KURTARMA MERKEZİ

KOSKİ, organizasyonların herhangi bir felaket, kriz ve afet durumunda, kritik faaliyetlerini sürdürebilme yeteneği olarak adlandırılan iş sürekliliği çerçevesinde, yaşanması muhtemel felaketler, doğal afetler, teknolojik veya insan kaynaklı olumsuzluklar karşısında veri güvenliği için gerekli önlemleri alıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerel yönetimlerin her türlü olumsuzluklara karşı proaktif çözümler üretecek bir anlayışta olması gerektiğini belirterek, “Doğal afet türleri arasında sel, deprem, kasırga, toprak kayması ve haşere istilası sayılabilir. Öte yandan, teknolojik ve insan yapımı felaketler; tehlikeli madde deşarjı, altyapı veya elektrik kesintileri, siber saldırılar, patlamalar, terör veya vandalizm, sabotaj, kundakçılık, şirket casusluğu eylemleri yaşanması ihtimal dahilindedir. Hangi sebepten olursa olsun yaşanan kesintiler kurumlarda maddi kayıp ile birlikte özellikle prestij kaybına neden olabilmektedir. Bu kapsamda, iş sürekliliği ve yedekleme büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, “Akıllı Şehir Uygulamaları” kapsamında yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sonucunda oluşabilecek kurumsal veri ve altyapı kaybının yaşanması durumunda yedek veri depolama ve yedek ağ altyapısını kullanarak güncel veri ile uzak noktadan servislerin çalışması amacıyla Felaket Kurtarma Merkezi oluşturmuştur” dedi.

KURUMLAR ARASI ENTEGRASYON

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı hizmetlerinde çeşitli kurumlarla ilişki halinde olduğu göz önünde bulundurarak farklı kurumların bilgi alışverişi yapabileceği kurumlar arası entegrasyon sistemini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Altay, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Konya Kent Bilgi Sistemi, AYKOME, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, E-Devlet, Anlaşmalı Bankalar ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ile protokol yaparak çevrimiçi bağlantı sağlamıştır. Veri girişi veya veri paylaşımı da yapılabilen bu entegrasyon ile ilgili verilere en hızlı şekilde ulaşılmakta ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve en kısa sürede hizmet verilebilmektedir” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİK ALT YAPI VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Vatandaşlara en etkin ve güvenilir şekilde ürün hizmet sunmak kalite politikasıyla hizmetlerin sürdürüldüğüne işaret ederek, iş ve işlemlerde zaman ve maliyet yükü oluşturan klasik uygulamaların yerini modern, akılcı ve teknolojik yöntemlere bıraktığını ifade eden Başkan Altay, “Her yerde izleme ve denetleme yoluyla kepçe, kamyon, kamyonet ve buldozer gibi tüm iş araç ve makinelerinin sayısal bir harita üzerinde takibini ve raporlamasını sağlayan akıllı şehir uygulamamızdan araç takip sistemimiz, kurumumuza operasyonel verimlilik artışı, yönetim kolaylığı, esneklik gibi faydalar sağlarken, giderlerde düşüşe ve hizmet kalitesinde artışa imkân tanıyor. Öte yandan teknolojik altyapı, bilgi ve iletişim teknolojileri hızlı değişen alanlar olduğu için sürekli yenilenmektedir. Beşeri sermayeye sahip çalışanlarımız, bu hıza uyumlu bir şekilde tüm yazılım, donanım, network ve iletişim alanlarındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, bugünkü ihtiyaçları ve yarın olabilecek ihtiyaçları da dikkate alarak sistemimizin güncelliğini kaybetmeden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermesini sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

D.DOĞAN