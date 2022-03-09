KOSKİ LABORATUVARINDA 1 YILDA 9.2 BİN SU NUMUNESİ ANALİZ EDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, bölgenin en güçlü su laboratuvarı olarak hizmetini sürdürüyor.

Avrupa Akreditasyon Birliği Üyesi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen Su Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda; gelen talepler değerlendirilerek yapılan su analizleri, Konya’da verilen su hizmetinin kalitesini ortaya koyuyor. TSE EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardına göre uluslararası akreditasyonu onaylanan KOSKİ Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı’nda; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere yaklaşık 90 adet parametre analizi yapılıyor.

YAPILAN ANALİZLERDEN OLUMLU SONUÇLAR ÇIKTI

Rutin analizler dışında, kontrol amaçlı analiz, dışarıdan gelen bedele tabi analiz, şikâyet analizleri ve içme suyu arıtma tesisleri analizleri gerçekleştiren KOSKİ, Şeffaflık ilkesi gereği düzenli olarak her hafta sosyal medya hesaplarından su analizlerini paylaşıyor. Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı’nda bir yıl içerisinde 9 bin 288 numuneyi inceleyen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” standartlarına göre değerlendirdiği numunelerde ise olumlu sonuçlar aldı.

NUMUNELER YETKİN PERSONEL TARAFINDAN ALINIYOR

Yetkin personeli tarafından tam donanımlı araçlarla periyodik olarak şebeke hatları ve tatlı su çeşmelerinden kontrol ve izleme amaçlı numuneler alan KOSKİ, Büyükşehir Yasası gereği 12 bölge olarak oluşturulan 31 ilçeden alınan numunelerin her ay fiziksel-kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirilerek 8 bin 9 adet numune raporladı. Kontrol amaçlı gelen analizler kapsamında 430, dışarıdan gelen bedele tabi analizler kapsamında 343, CİMER, ALO 185 ve dilekçe aracılığıyla gelen şikayet analizleri kapsamında 398 ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri analizleri kapsamında ise 108 numune incelendi.

Tam otomasyon sistemi ile analiz yapma özelliğine sahip KOSKİ Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı, düzenli olarak Konya’nın içme suyu kalite ve kontrolünü gerçekleştirmesinin yanı sıra bölge illerden gelen taleplere de cevap veriyor. D.DOĞAN