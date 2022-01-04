KOSKİ’DEN PEŞİN SUDA İNDİRİM

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yıla indirimle giriyor. KOSKİ Genel Kurulu tarafından alınan kararla tüm abone gruplarında peşin su alan vatandaşlara indirim uygulanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren peşin su alan abonelere su ve atık su bedellerinde indirim yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Kurulu kararıyla başlatılacak uygulama ile tüm abone gruplarında peşin su satışına, 1 Ocak – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında 2021 yılın tüketim miktarı kadar alınması ve vadesi içerisinde ödenmesi halinde indirim uygulanacak. İndirim miktarı, abonelik kategorisine göre değişiklik gösterecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 31 ilçemizde hem altyapı yatırımlarında hem de abonelerin daha hızlı hizmet almaları noktasında yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son KOSKİ Genel Kurulu’nda almış olduğumuz kararla; 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında peşin su alan abonelerimize su ve atık su bedellerinde indirim uygulayacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Kurulu kararı sonucu yapılacak uygulama esasları ise şu şekilde belirlendi:

Tüm abone gruplarına uygulanacak peşin su satışları, 1 Ocak – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerli olacak.

İndirimden yararlanacak abonelerin 2021 yılı tüketim miktarları baz alınacak. Yapılacak peşin su satışlarının yıl içerisinde çeşitli sebeplerle (tahliye, abone değişikliği, vb.) bozulması halinde indirim iptal edilecek ve tahsil edilen su ve atık su bedeli iade edilecektir. Kullanım miktarı kendi tarife türüne göre yeniden hesaplanacak. Başvurular, www.koski.gov.tr adresinden veya KOSKİMobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. D.DOĞAN