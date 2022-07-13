KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İLE DİGİTOVERSE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Dijital dönüşüm konusunda başarılı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile yalın dijital dönüşüm sürecinde endüstriyel verimliliğe katkı sağlamaya yönelik yazılım ve donanım geliştiren Digitoverse firması arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile ortak bilimsel çalışmalar ve projeler geliştirilecek.

Son yıllarda yaptığı dijital dönüşüm projeleriyle gündeme gelen KTO Karatay Üniversitesi, başarılı çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi ve Lean & Green Supply Chain Management Lab ile Digitoverse şirketi arasında iş birliği protokolü imzaladı.

KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Rektör Danışmanı ve Lean & Green Supply Chain Management Lab Direktör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Gündüz, Teknoloji Transfer Ofis Yöneticisi Vehbi Meşin, Digitoverse kurucu ortaklarından Prof. Dr. Turan Paksoy ve beraberindeki heyet katıldı.

İmzalanan protokolle, KTO Karatay Üniversitesi ile Digitoverse firması, performans yönetimi, yalın dijital dönüşüm gibi konularda iş süreçlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yalın dijital dönüşümünü gerçekleştirerek, ortak bilimsel çalışmalar ve projeler geliştirilecek.D.DOĞAN