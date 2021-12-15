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KUBBE-İ HADRA YENİ YÜZÜYLE ŞEHRİ SELAMLAMAYA BAŞLADI

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Aralık 15, 2021 06:07
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın simgesi konumunda olan Mevlana Müzesi’nin yeşil kubbesi Kubbe-i Hadra’da restorasyon çalışmalarının tamamladığını belirtti.
Aslına uygun yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeşil kubbe etrafındaki iskelenin kaldırıldığını kaydeden Başkan Altay, “Kubbe-i Hadra, restorasyonun ardından Konya’mızı yeni yüzüyle yeniden selamlamaya başladı. Böyle hayırlı bir hizmete öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’müze ve iş adamı Ali Akkanat’a teşekkür ediyorum.” dedi. D.DOĞAN
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