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Kulu’da polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi

Kulu’da polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi

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Ocak 27, 2024 09:45
Kulu’da polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi
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Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolunda asayiş ve trafik denetimi yaptı. Denetimde, evrak eksikliği olan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolundaki uygulama noktasında denetim yaptı.

Denetimde, evrak eksikliği olanlar ile kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi.
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