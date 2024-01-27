Kulu’da polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolunda asayiş ve trafik denetimi yaptı. Denetimde, evrak eksikliği olan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolundaki uygulama noktasında denetim yaptı.

Denetimde, evrak eksikliği olanlar ile kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi.